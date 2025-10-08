Hamilton prende FUEGO al ambiente de McLaren con duro consejo para Piastri

El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, ha advertido a Oscar Piastri, líder actual del campeonato, que no se deje aprovechar por McLaren en las órdenes del equipo.

Según la periodista de Fórmula 1, Julianne Cerasoli, Hamilton le aconsejó que sea más firme y no permita que el equipo insista una y otra vez en condiciones negativas para él.

Lando Norris y Piastri parecen definir quién se llevará el título mundial esta temporada. Aunque Max Verstappen, con 63 puntos de diferencia, sigue siendo visto como un retador fuera de serie, el dúo de McLaren luce unas estadísticas prometedoras.

A lo largo de la temporada, se le ha solicitado a Piastri que ceda posiciones a Norris, y hasta ahora, el piloto, con nueve victorias en su haber, ha sabido ceder cuando se le ha pedido.

Hamilton opina que Piastri debe manejar esta situación con más cautela. De cara al fin de semana de carrera en Singapur, el campeón fue interrogado sobre algún consejo para el australiano.

Con seguridad, Hamilton afirmó: "No regales posiciones". Más tarde, Piastri se mostró receptivo y aseguró que tendrá muy presente aquel consejo, subrayando: "Él ha vivido situaciones similares en numerosas ocasiones y seguiré su recomendación".

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!