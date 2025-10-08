Ferrari CRITICA el falso resultado de Hamilton

Lewis Hamilton descartó que Fred Vasseur se llenara de orgullo tras minimizar el mérito del campeón de F1 en el Gran Premio de Singapur.

El piloto británico se mostró muy cómodo al volante de su SF-25 durante el fin de semana en Singapur. Superó en la clasificación a su compañero Charles Leclerc y ofreció un ritmo excelente sobre los neumáticos blandos, aunque más tarde sufrió problemas en los frenos.

Tras la carrera, Vasseur no supo resaltar el logro de Hamilton, calificando su vuelta más rápida sobre blandos como poco representativa. "No, porque al final utilizamos un juego de blandos", explicó.

"Para mí fue una vuelta récord engañosa. Cuando se forzó, el ritmo era evidente y la diferencia con los rivales concordaba con el desgaste de los neumáticos, pero no fue nada extraordinario. Además, nos frustra, pues tras hacer tres vueltas completas sin conservar, el ritmo no era tan malo."

La crisis en Ferrari se profundiza una vez más tras Singapur

Leclerc y Hamilton cruzaron la meta en sexto y séptimo lugar, respectivamente, en un fin de semana complicado en el que tanto Red Bull como Mercedes superaron a los dos McLaren.

Para Hamilton, la situación se agravó al exceder los límites de la pista en cuatro ocasiones, lo que le costó una penalización de cinco segundos y desató las fuertes críticas de Fernando Alonso. El piloto de 40 años fue degradado a la octava posición, mientras Alonso ascendió a la séptima, en otro complicado fin de semana para Ferrari.

Vasseur admitió: "Arrancar con aspecto positivo va a ser difícil. No fueron problemas desde la primera vuelta, sino desde la segunda o tercera, y tuvimos que limitar la potencia durante la carrera. Incluso ellos tuvieron que adaptar el punto de frenado en cada vuelta".

"Claramente, cuando Lewis se forzó en algunas vueltas, el ritmo fue aceptable. Pero no se puede conducir el 95 % de la carrera a la defensiva. Todos sabemos que en Singapur, cuando estás en medio del pelotón, los frenos juegan un papel crucial, aunque no se esperaba que tuviesen ese comportamiento en este momento."

