¿Aviso de RETIRO? Hamilton advierte sobre sus planes a futuro

La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, abrió recientemente su vida personal para explicar los sacrificios que muchos deportistas realizan por sus seres queridos.

A lo largo de su carrera, el siete veces campeón mundial ha mantenido relaciones sentimentales con varias personas, siendo una de las más conocidas la que tuvo con Nicole Scherzinger. Sin embargo, nunca se ha casado ni ha formado una familia.

Hace poco, el diario francés L'Equipe le preguntó si competir en la F1 resultaba incompatible con iniciar una vida familiar, basándose en el hecho de que tanto él como el también reconocido Fernando Alonso, tras su divorcio, se encuentran en sus cuarenta y aún no han sido padres. Hamilton explicó que, aunque la paternidad no es su prioridad en este momento, ha imaginado lo especial que sería mostrarle a uno de sus hijos el apasionante mundo de un piloto de F1.

El piloto británico destacó que la F1 es, sin duda, el amor de su vida, y dejó claro que nada ni nadie ocupará el mismo lugar en su corazón que su carrera. Su pasión por las pistas es tan evidente que prefiere concentrarse en ella a dar una atención dividida que, según él, no le permitiría rendir al máximo.

Hamilton: Los grandes deportistas pueden tener hijos

Cuando le preguntaron si creía que los pilotos de F1 podían ser padres, Hamilton no dudó en responder: “Claro que sí, porque hay pilotos que ya lo son. Admiro a grandes atletas como Roger Federer, Novak Djokovic y Tom Brady, quienes tienen familia y siguen desempeñándose de manera espectacular.”

Para él, formar una familia simplemente no ha surgido, ya que su pasión y compromiso con la Fórmula 1 requieren una dedicación total. “No me gusta hacer las cosas a medias. Si compartiera mi entrega entre la carrera y la familia, no podría dar el 100 por ciento en ninguna de las dos áreas”, afirmó.

Asimismo, Hamilton subrayó que, por ahora, no está en la situación de tener que elegir entre su carrera y la vida familiar. “Debo ser terco, entrenar intensamente y mantenerme enfocado, lo que hace inevitable que algo tenga que ceder. Por el momento, me centro únicamente en la F1".

"Aunque, en el fondo, a menudo imagino lo emocionante que sería ver a uno de mis hijos admirar un Ferrari, subirse a él y dejarse envolver por este mundo que ha marcado mi vida desde niño”, finalizó.

