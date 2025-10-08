Leclerc culpa a Antonelli de MALA ESTRATEGIA de Ferrari

Andrea Kimi Antonelli ha forzado a Charles Leclerc a realizar un desgasta que permitió competir de la mejor manera al piloto de Ferrari.

Leclerc está muy decepcionado de su resultado en el Gran Premio de Singapur, pero no pudo ser de otra manera, ya que el italiano de Mercedes obligó a que el monoplaza del piloto de Ferrari usara su potencia muy temprano en la carrera.

Por si eso fuera poco, Leclerc y Ferrari terminaron viendo muy rezagados como George Russell se llevó la victoria a placer, mientras Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio, reflejando los tres mejores autos de la parrilla.

Después de la carrera, Leclerc no dudo en mencionar la precaria situación de Ferrari y lo que puede lograr rescatar como positivo dentro de la carrera del anterior fin de semana en Marina Bay.

"Rescato algo pequeño, pero estamos muy lejos. Paramos pronto, pero no podíamos permitirnos perder la posición con Kimi", explicó Leclerc.

"Teníamos que guardar la posición pero al final tenía mucho mejor ritmo, independiente a la estrategia, no tenemos el ritmo en estos momentos", finalizó.

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

