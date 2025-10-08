BREAKING: Entorno de Oscar Piastri ROMPE EL SILENCIO sobre su FICHAJE por Ferrari
El entorno más cercano de Oscar Piastri ha roto el silencio sobre los recientes rumores del fichaje del australiano por Ferrari, en medio de un clima complicado a la interna de McLaren.
Recientemente han circulado rumores sobre una posible incorporación de Piastri a Ferrari. El ex piloto de Fórmula 1 y actual representante, Mark Webber, abordó el tema en una entrevista para Rmcmotori, explicando y analizando el futuro del actual líder del campeonato.
Webber afirma que, por el momento, Piastri debe continuar en McLaren. Según el excompañero de Sebastian Vettel, el joven piloto aún tiene mucho que aprender. No obstante, recomienda que comience a tomar clases de italiano.
Aunque Ferrari siga siendo un objetivo a largo plazo, primero debe consolidar su crecimiento profesional y perfeccionar su nivel de italiano.
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
