¡EXIGEN la SALIDA de Lewis Hamilton!

Han salido a exigir la salida de Lewis Hamilton luego del Gran Premio de Singapur en medio de mucha polémica.

Lewis terminó el Gran Premio de Singapur a pesar de contar con un freno delantero izquierdo averiado. En un intento por mantenerse detrás de Fernando Alonso y asegurar la séptima posición, el piloto de Ferrari se salió repetidamente de la pista en varias chicanes y curvas.

Según se comenta en el podcast del GPFans Raceteam, una descalificación habría sido la medida adecuada en este caso. "Era como si estuviera corriendo en una pista completamente distinta. Se salía de todas las curvas", comenta Vincent Bruins en el GPFans Raceteam.

"Me sorprende que solo le hayan impuesto una penalización de 5 segundos. No se trata de discutir por los límites de pista, sino de que, en mi opinión, debieron obligarlo a detenerse en pits.

"Es preocupante permitir que un piloto siga en carrera con un freno defectuoso en un circuito urbano, donde las barreras están muy cerca; basta un respiro en una curva para que ocurra un accidente."

Sebastiaan Kissing pregunta: "¿Significa que Hamilton debería haber quedado fuera de la carrera (DNF)?" Bruins responde: "Exacto. Lo que hizo fue sumamente peligroso.

"Al salirse repetidamente de la pista y recibir tan solo una penalización de 5 segundos, se argumenta que habría perdido mucho más tiempo si hubiera continuado de forma segura pese al problema en el freno."

Relacionado: BOMBAZO: Oscar Piastri buscaría CAMBIAR a McLaren por FERRARI

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!