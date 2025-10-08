¡EXIGEN la SALIDA de Lewis Hamilton!
¡EXIGEN la SALIDA de Lewis Hamilton!
Han salido a exigir la salida de Lewis Hamilton luego del Gran Premio de Singapur en medio de mucha polémica.
Lewis terminó el Gran Premio de Singapur a pesar de contar con un freno delantero izquierdo averiado. En un intento por mantenerse detrás de Fernando Alonso y asegurar la séptima posición, el piloto de Ferrari se salió repetidamente de la pista en varias chicanes y curvas.
Según se comenta en el podcast del GPFans Raceteam, una descalificación habría sido la medida adecuada en este caso. "Era como si estuviera corriendo en una pista completamente distinta. Se salía de todas las curvas", comenta Vincent Bruins en el GPFans Raceteam.
"Me sorprende que solo le hayan impuesto una penalización de 5 segundos. No se trata de discutir por los límites de pista, sino de que, en mi opinión, debieron obligarlo a detenerse en pits.
"Es preocupante permitir que un piloto siga en carrera con un freno defectuoso en un circuito urbano, donde las barreras están muy cerca; basta un respiro en una curva para que ocurra un accidente."
Sebastiaan Kissing pregunta: "¿Significa que Hamilton debería haber quedado fuera de la carrera (DNF)?" Bruins responde: "Exacto. Lo que hizo fue sumamente peligroso.
"Al salirse repetidamente de la pista y recibir tan solo una penalización de 5 segundos, se argumenta que habría perdido mucho más tiempo si hubiera continuado de forma segura pese al problema en el freno."
Relacionado: BOMBAZO: Oscar Piastri buscaría CAMBIAR a McLaren por FERRARI
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: Oscar Piastri buscaría CAMBIAR a McLaren por FERRARI
- 2 hours ago
Ferrari CRITICA el falso resultado de Hamilton
- hace 13 minutos
¡Checo Pérez provoca MIEDO en Carlos Sainz y Williams!
- hace 28 minutos
¿Aviso de RETIRO? Hamilton advierte sobre sus planes a futuro
- hace 33 minutos
Leclerc culpa a Antonelli de MALA ESTRATEGIA de Ferrari
- hace 51 minutos
Mercedes pone a Kimi Antonelli A LA PAR de George Russell
- 1 hour ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre