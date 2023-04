Ángel Armando Castellanos

Jueves 27 Abril 2023 14:46 - Actualizada: 14:48

Cancún es bien visto por la Fórmula 1 para un Gran Premio. Eso es lo que dijo Antonio Pérez Garibay, principal promotor de la carrera y padre de Sergio Checo Pérez.

Su plan de llevar la categoría a esta sede se conoce desde hace varios meses. Explicó que hubo deseo de parte de Jalisco y Nayarit, pero que la clase real del automovilismo ve con buenos ojos al caribe mexicano y no a otros sitios.

“Es una recomendación, si yo lo hubiera querido poner en otro estado como Jalisco, no les interesaba. Cancún se les hace atractivo, porque será bueno para el turismo del mundo poder venir a Cancún y disfrutar la F1.

“Al contrario, tuve todo el apoyo del gobierno de Jalisco y el de Nayarit, pero a la F1 le interesa Cancún”, aseguró en una charla con ESPN.

Recursos

Aclaró que no va a necesitar ninguna clase de apoyo del gobierno, sino que todo el dinero que haga falta será puesto por empresarios. Además, el plan incluye dos semanas de fiesta.

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador se lo platiqué en Ciudad Juárez y me dijo que no hay dinero, le platiqué la forma y le dije que no necesitamos dinero del gobierno, ni tierras, no necesitamos dinero del gobierno estatal, municipal o federal, porque tenemos todo.

“Este autódromo de nosotros está en tierras de empresarios mexicanos. Nuestro autódromo lleva una marina, lleva una zona de departamentales, hoteles, traemos un escenario para hacer conciertos, que serían los 15 días de música, ya pactado con una empresa cervecera que nos ha firmado este proyecto”, detalló.

Fecha

Un detalle importante es que de ninguna manera contempla competir con la carrera que se hace en la Ciudad de México. El plan pasa por llevar la F1 al caribe en primavera.

“México sería en noviembre y el GP de Cancún sería entre mayo y junio. Las obras están por iniciar, nada más que sepamos quiénes son los candidatos a la presidencia de México”, sentenció.