Charles Leclerc after his DNF in Zandvoort

Leclerc entrega DEVASTADOR pronóstico para Ferrari

Nazario Assad De León
Charles Leclerc está muy decepcionado de Ferrari, pero eso no es lo peor, sino que ha asegurado que no habrá ningún podio futuro para la escudería.

Leclerc y Ferrari terminaron viendo muy rezagados como George Russell se llevó la victoria a placer, mientras Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio, reflejando los tres mejores autos de la parrilla.

Después de la carrera, Leclerc no dudo en mencionar la precaria situación de Ferrari y lo que considera que sucederá en el futuro cercano.

"En ninguna carrera de las que quedan tenemos posibilidades para podio, suena muy pesimista pero es muy realista, no tenemos posibilidades de competir contra los tres mejores equipos de la parrilla", explicó Leclerc.

"No tenemos cosas nuevas en el coche y los demás sí, ahora mismo estamos a mucha distancia de Red Bull, Mercedes y McLaren", finalizó.

