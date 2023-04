Ángel Armando Castellanos

Jueves 27 Abril 2023 14:00 - Actualizada: 14:04

Sergio Checo Pérez avisó que va a ser egoísta en algún punto de la temporada. Su plan pasa por ganar el título en este 2023 y si para eso debe ignorar las necesidades de Max Verstappen, lo hará.

El mexicano valora que las cosas entre él y su compañero en Red Bull estén bastante bien. A finales del año pasado hubo tensiones entre ambos porque el neerlandés no quiso cederle la posición en Brasil y ayudarlo a ser segundo lugar del Campeonato de Pilotos.

Ahora el mexicano adelanta que si a él le toca actuar para favorecer sus intereses, no se tocará el corazón y sólo se limitará a ejecutar tras el volante.

“Es importante mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo dentro de la escudería es clave pero al final estoy aquí para ser campeón y es mi máximo objetivo.

"Entonces habrá momentos en el año donde tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible”, aseguró a AS México.

Perfección

La clave para derrotar al bicampeón del mundo es muy simple y compleja a la vez: no equivocarse.

“Ser perfecto. No puedes dejar nada en la mesa porque no hay un fin de semana en el que Max no maximice el potencial del auto. Tienes que ser perfecto y estar a un 100%, sabes que si estás a un 99.9 no es suficiente”, agregó.