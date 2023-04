Nazario Assad De León

Jueves 27 Abril 2023 13:22

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, negó informes recientes de Italia que afirmaban que estaba en conversaciones con Mercedes luego de un comienzo difícil de la temporada 2023, que lo vio sufrir dos abandonos en las primeras tres carreras.

La especulación ha alimentado los rumores sobre el futuro de Lewis Hamilton, pero Leclerc insiste en que está totalmente comprometido con la Scuderia, por el momento.

"No, no me han contactado, todavía no. No por el momento", dijo Leclerc en una entrevista con Sky Sports F1 en Bakú.

"Por ahora, estoy completamente enfocado en el proyecto en el que estoy hoy, que es Ferrari, y confío y tengo plena confianza para el futuro".

'Me encanta Ferrari'

Lerclerc no ha tenido el comienzo que esperaba en la temporada 2023 de F1

A pesar de sus reveses esta temporada, Leclerc se mantiene optimista sobre las perspectivas de su equipo.

"Siempre ha sido un sueño para mí estar en este equipo y mi principal prioridad es ganar un campeonato mundial con este equipo", dijo. "Así que no es algo en mi mente. Estoy completamente comprometido con Ferrari y amo a Ferrari".

Cuando se le preguntó si había recibido una llamada del director y CEO del equipo Mercedes, Toto Wolff, Leclerc fue enfático en su negativa.

"No. Cero. Cero. Realmente cero", afirmó. "Todos ustedes sonríen porque no me creen, pero lo prometo".

Los problemas de Leclerc esta temporada lo han dejado en el décimo lugar en la clasificación de constructores con solo seis puntos, pero sigue decidido a cambiar las cosas en el Gran Premio de Azerbaiyán.