close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Ferrari acusa FRUSTRACIÓN tras el Gran Premio de Singapur

Ferrari acusa FRUSTRACIÓN tras el Gran Premio de Singapur

Nazario Assad De León
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Ferrari sigue viendo cómo las demás escuderías progresan a lo largo de la temporada, y el Gran Premio de Singapur ha evidenciado una vez más sus carencias.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, terminó molesto por lo sucedido el fin de semana, pero a la vez explicó la sensación de frustración de sus pilotos y del equipo en Marina Bay

"Desde el inicio cuando estábamos empujando, el ritmo fue decente, pero al final tuvimos que arreglar esto, porque no puedes esperar a estar sin frenos", señaló Vasseur al terminar la carrera.

"Además, Singapur también termina siendo frustrante para los pilotos, difícil de manejar para ellos", finalizó el jefe de equipo.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4804 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión

  • hace 26 minutos
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
Formula 1

Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada

  • Hoy 15:45
El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur
Williams

El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur

  • 1 hour ago
Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine
Formula 1

Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine

  • 1 hour ago
El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur
Williams

El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur

  • 1 hour ago
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
Ferrari

Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x