Ferrari acusa FRUSTRACIÓN tras el Gran Premio de Singapur

Ferrari sigue viendo cómo las demás escuderías progresan a lo largo de la temporada, y el Gran Premio de Singapur ha evidenciado una vez más sus carencias.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, terminó molesto por lo sucedido el fin de semana, pero a la vez explicó la sensación de frustración de sus pilotos y del equipo en Marina Bay

"Desde el inicio cuando estábamos empujando, el ritmo fue decente, pero al final tuvimos que arreglar esto, porque no puedes esperar a estar sin frenos", señaló Vasseur al terminar la carrera.

"Además, Singapur también termina siendo frustrante para los pilotos, difícil de manejar para ellos", finalizó el jefe de equipo.

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

