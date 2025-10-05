Ferrari acusa FRUSTRACIÓN tras el Gran Premio de Singapur
Ferrari acusa FRUSTRACIÓN tras el Gran Premio de Singapur
Ferrari sigue viendo cómo las demás escuderías progresan a lo largo de la temporada, y el Gran Premio de Singapur ha evidenciado una vez más sus carencias.
Fred Vasseur, jefe de Ferrari, terminó molesto por lo sucedido el fin de semana, pero a la vez explicó la sensación de frustración de sus pilotos y del equipo en Marina Bay
"Desde el inicio cuando estábamos empujando, el ritmo fue decente, pero al final tuvimos que arreglar esto, porque no puedes esperar a estar sin frenos", señaló Vasseur al terminar la carrera.
"Además, Singapur también termina siendo frustrante para los pilotos, difícil de manejar para ellos", finalizó el jefe de equipo.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?
- 1. George Russell
- 2. Max Verstappen
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Andrea Kimi Antonelli
- 6. Charles Leclerc
- 7. Fernando Alonso
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Oliver Bearman
- 10. Carlos Sainz
- 11. Isack Hadjar
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Lance Stroll
- 14. Alexander Albon
- 15. Liam Lawson
- 16. Franco Colapinto
- 17. Gabriel Bortoleto
- 18. Esteban Ocon
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Pierre Gasly
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión
- hace 26 minutos
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
- Hoy 15:45
El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur
- 1 hour ago
Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine
- 1 hour ago
El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur
- 1 hour ago
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
- 1 hour ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre