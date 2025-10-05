Leclerc señala la pobre realidad y futuro de FERRARI con DEMOLEDOR juicio

Charles Leclerc está muy decepcionado de la actualidad de Ferrari después de tener que ver cómo no pudieron ser competitivos en el Gran Premio de Singapur.

Leclerc y Ferrari terminaron viendo muy rezagados como George Russell se llevó la victoria a placer, mientras Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio, reflejando los tres mejores autos de la parrilla.

Después de la carrera, Leclerc no dudo en mencionar la precaria situación de Ferrari y lo que considera que sucederá en el futuro cercano.

"Desafortunadamente no creo que habrá cambios, veremos, pero no tengo muchas esperanzas de mejores resultados", explicó Leclerc.

"No tenemos cosas nuevas en el coche y los demás sí, ahora mismo estamos a mucha distancia de Red Bull, Mercedes y McLaren", finalizó.

¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?

