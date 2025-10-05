Leclerc señala la pobre realidad y futuro de FERRARI con DEMOLEDOR juicio
Leclerc señala la pobre realidad y futuro de FERRARI con DEMOLEDOR juicio
Charles Leclerc está muy decepcionado de la actualidad de Ferrari después de tener que ver cómo no pudieron ser competitivos en el Gran Premio de Singapur.
Leclerc y Ferrari terminaron viendo muy rezagados como George Russell se llevó la victoria a placer, mientras Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio, reflejando los tres mejores autos de la parrilla.
Después de la carrera, Leclerc no dudo en mencionar la precaria situación de Ferrari y lo que considera que sucederá en el futuro cercano.
"Desafortunadamente no creo que habrá cambios, veremos, pero no tengo muchas esperanzas de mejores resultados", explicó Leclerc.
"No tenemos cosas nuevas en el coche y los demás sí, ahora mismo estamos a mucha distancia de Red Bull, Mercedes y McLaren", finalizó.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Singapur en 2025?
- 1. George Russell
- 2. Max Verstappen
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Andrea Kimi Antonelli
- 6. Charles Leclerc
- 7. Fernando Alonso
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Oliver Bearman
- 10. Carlos Sainz
- 11. Isack Hadjar
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Lance Stroll
- 14. Alexander Albon
- 15. Liam Lawson
- 16. Franco Colapinto
- 17. Gabriel Bortoleto
- 18. Esteban Ocon
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Pierre Gasly
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión
- hace 26 minutos
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
- Hoy 15:45
El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur
- 1 hour ago
Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine
- 1 hour ago
El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur
- 1 hour ago
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
- 1 hour ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre