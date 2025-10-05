Russell revela MIEDO de Verstappen tras su victoria en Singapur

George Russell convirtió su pole position en una victoria en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto de Mercedes superó el caótico inicio y logró mantener a Max Verstappen a raya durante gran parte de la carrera.

Tras finalizar, reconoció que esos primeros instantes frente a Verstappen estuvieron llenos de tensión.

Russell se clasificó ayer en la pole position, lo que le permitió partir desde el primer puesto. Con una excelente salida, consiguió mantener a Verstappen—que comenzó con neumáticos blandos—alejado de su sombra.

El piloto admitió que esos primeros momentos fueron intensos, especialmente al ver al cuatro veces campeón del mundo luchando en condiciones arriesgadas.

Russell celebra una victoria espectacular en Singapur

El ganador se mostró muy satisfecho con el resultado, aunque admitió que la sorprendente mejora de Mercedes le genera algunas preguntas. "Sentir esto es increíble, sobre todo después de lo ocurrido hace unos años, cuando casi perdemos la oportunidad. Hoy lo hemos redimido completamente".

"Estoy inmensamente agradecido con el equipo, que ha trabajado de maravilla durante el fin de semana. Todavía estamos analizando de dónde provino este empuje, pero quiero disfrutar del éxito de hoy", comentó Russell mientras recordaba un viernes complicado en el que no se sentía cómodo, para luego recuperar la confianza al llegar a Q3.

El piloto también expresó su interés por entender de dónde surgió de repente la velocidad de Mercedes. "Tenemos que analizar bien nuestro rendimiento, pero hoy celebraré y ya veremos," afirmó.

Además, elogió a Lando Norris, señalando que estuvo muy rápido y durante casi toda la carrera se mantuvo a escasa distancia de Max.

