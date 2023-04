Ángel Armando Castellanos

Jueves 27 Abril 2023 08:39

Sergio Checo Pérez puede correr durante 10 años más en la Fórmula 1 y ser campeón del mundo. Eso es lo que piensa su padre, Antonio Pérez Garibay.

Comparó al piloto mexicano con Fernando Alonso, quien a sus 41 primaveras sigue compitiendo al máximo nivel. Ve a su hijo como al español.

“Creo que tenemos Checo Pérez para los próximos 10 años, tenemos que preparar los próximos jóvenes, en estos 10 años”, aseguró a ESPN.

Sin embargo, también cree que puede quedarse sólo cinco temporadas más, algo que asumiría como muy positivo. Es optimista al respecto.

“Al volante, revisa la edad de Fernando Alonso y la de Checo, ahí te das una idea de lo que le queda a Checo. Yo estoy hablando de 10 años, pero si nos dan la oportunidad de tenerlo cinco años, sería maravilloso.

"En estos cinco años nos puede regalar un Campeonato del Mundo a los mexicanos. Checo está en su mejor momento, como piloto, en todos los sentidos, en su preparación física, mental, nutricional, emocional, como papá está realizado, creo que vienen cosas maravillosas para México, Checo Pérez y todos los Pérez”, agregó.

¿Problema?

En junio del año pasado, el conductor de Red Bull (33 años) le contó a Hugo Sánchez (ex futbolista mexicano) que no desea llegar a los 40 años y seguir compitiendo porque hay otras cosas que también le interesan.

"Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1, quiero hacer otras cosas en la vida. He hecho esto toda mi vida", expresó en una entrevista transmitida por Star+.