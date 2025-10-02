Charles Leclerc dejó entrever que ha perdido la esperanza de conseguir múltiples victorias con Ferrari en la temporada 2025 de la Fórmula 1 en medio de rumores sobre una posible salida.

El monegasco se pronunció a los micrófonos presentes en Singapur y dejó unas palabras que pueden preocupar a más de un TIfosi: "¿Una victoria en 2025? Lo creo muy improbable.

"Por desgracia, McLaren también es muy fuerte cuando hace calor, así que con altas temperaturas podríamos ser más fuertes que Mercedes, pero desde luego no comparados con McLaren; no creo que seamos mejores que ellos.

"Y luego... nunca digas nunca, quizá otra oportunidad podría ser Las Vegas, un circuito muy atípico. Creo que todo el equipo está decepcionado. Si eres Ferrari, tu objetivo siempre es volver a la cima y no luchar por el segundo, tercer o cuarto puesto en el Campeonato de Constructores. Eso no es lo que queremos.

"Así que no estamos contentos, yo tampoco. Tenemos que hacerlo mejor, eso lo tiene muy claro todo el equipo.No hay que esperar milagros, pero quiero decir que lo que vimos en Bakú no reflejó nuestro potencial", apuntó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

