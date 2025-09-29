El CONFLICTO dentro de Ferrari entre Hamilton y Leclerc podría escalar esta semana
El CONFLICTO dentro de Ferrari entre Hamilton y Leclerc podría escalar esta semana
Lewis Hamilton y Charles Leclerc mantienen una relación tensa en Ferrari, según informa el diario suizo Blick.
Ambos pilotos ansían revivir épocas de gloria, pero las recientes disputas –como la ocurrida en Azerbaiyán– han avivado las frustraciones internas. El ambiente se caldea y podría llegar a empeorar este fin de semana en Singapur.
La situación en la Scuderia sigue siendo complicada. Por enésimo año, Ferrari lucha por ser competitivo tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos. Actualmente, el equipo ocupa el tercer puesto detrás del líder McLaren, mientras que Leclerc y Hamilton se sitúan respectivamente en quinta y sexta posición. Este bajo rendimiento pesa sobre el ánimo del equipo y de los propios pilotos, quienes ven cómo sus sueños de éxito se alejan.
El periódico suizo destaca que Hamilton es el último campeón del mundo en intentar romper la "maldición roja" en Ferrari, tras los intentos de Alonso y Vettel.
"Desde comienzos de año, el piloto británico ha buscado dar fin a la racha negativa, aunque parece inevitable que el siete veces campeón también sufra fracasos en Italia", comenta Blick. Además, el desencuentro en Bakú, cuando se ignoraron las órdenes del equipo, hubiera aumentado la tensión dentro de la escudería.
"Desde Bakú, la armonía se ha visto afectada. En la reciente carrera nocturna de Singapur, el conflicto con Leclerc podría intensificarse, ya que el piloto monegasco también se muestra frustrado tras una séptima temporada sin lograr la ansiada victoria en rojo – con tan solo ocho triunfos en su haber. Y no olvidemos que Hamilton ganó la carrera sprint en China, logrando en su vigésimo intento la primera victoria sprint en un monoplaza rojo", concluye Blick.
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Azerbaiyán?
- 1. McLaren 623 puntos
- 2. Mercedes 290 puntos
- 3. Ferrari 286 puntos
- 4. Red Bull Racing 272 puntos
- 5. Williams 101 puntos
- 6. Racing Bulls 72 puntos
- 7. Aston Martin 62 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
