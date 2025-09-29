close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

El CONFLICTO dentro de Ferrari entre Hamilton y Leclerc podría escalar esta semana

El CONFLICTO dentro de Ferrari entre Hamilton y Leclerc podría escalar esta semana

Nazario Assad De León
Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

Lewis Hamilton y Charles Leclerc mantienen una relación tensa en Ferrari, según informa el diario suizo Blick.

Ambos pilotos ansían revivir épocas de gloria, pero las recientes disputas –como la ocurrida en Azerbaiyán– han avivado las frustraciones internas. El ambiente se caldea y podría llegar a empeorar este fin de semana en Singapur.

La situación en la Scuderia sigue siendo complicada. Por enésimo año, Ferrari lucha por ser competitivo tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos. Actualmente, el equipo ocupa el tercer puesto detrás del líder McLaren, mientras que Leclerc y Hamilton se sitúan respectivamente en quinta y sexta posición. Este bajo rendimiento pesa sobre el ánimo del equipo y de los propios pilotos, quienes ven cómo sus sueños de éxito se alejan.

El periódico suizo destaca que Hamilton es el último campeón del mundo en intentar romper la "maldición roja" en Ferrari, tras los intentos de Alonso y Vettel.

"Desde comienzos de año, el piloto británico ha buscado dar fin a la racha negativa, aunque parece inevitable que el siete veces campeón también sufra fracasos en Italia", comenta Blick. Además, el desencuentro en Bakú, cuando se ignoraron las órdenes del equipo, hubiera aumentado la tensión dentro de la escudería.

"Desde Bakú, la armonía se ha visto afectada. En la reciente carrera nocturna de Singapur, el conflicto con Leclerc podría intensificarse, ya que el piloto monegasco también se muestra frustrado tras una séptima temporada sin lograr la ansiada victoria en rojo – con tan solo ocho triunfos en su haber. Y no olvidemos que Hamilton ganó la carrera sprint en China, logrando en su vigésimo intento la primera victoria sprint en un monoplaza rojo", concluye Blick.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Azerbaiyán?

  • 1. McLaren 623 puntos
  • 2. Mercedes 290 puntos
  • 3. Ferrari 286 puntos
  • 4. Red Bull Racing 272 puntos
  • 5. Williams 101 puntos
  • 6. Racing Bulls 72 puntos
  • 7. Aston Martin 62 puntos
  • 6. Kick Sauber 55 puntos
  • 9. Haas 44 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4411 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¿Ayudará a Sainz? Williams tiene claros los CAMBIOS que requiere la F1
Williams

¿Ayudará a Sainz? Williams tiene claros los CAMBIOS que requiere la F1

  • hace 39 minutos
TODAS las reacciones del mundo de F1 y mensajes a Hamilton tras la muerte de Roscoe
Formula 1

TODAS las reacciones del mundo de F1 y mensajes a Hamilton tras la muerte de Roscoe

  • hace 47 minutos
¿Quién fue Roscoe Hamilton? el perro de Hamilton que conquistó la F1
Ferrari

¿Quién fue Roscoe Hamilton? el perro de Hamilton que conquistó la F1

  • 2 hours ago
El CONFLICTO dentro de Ferrari entre Hamilton y Leclerc podría escalar esta semana
Lewis Hamilton

El CONFLICTO dentro de Ferrari entre Hamilton y Leclerc podría escalar esta semana

  • 2 hours ago
¿Oportunidad para Antonelli? Russell y Mercedes, LEJOS de llegar a un acuerdo
Mercedes

¿Oportunidad para Antonelli? Russell y Mercedes, LEJOS de llegar a un acuerdo

  • 2 hours ago
Hamilton comparte una noticia impactante y TRISTE:
Ferrari

Hamilton comparte una noticia impactante y TRISTE: "Roscoe ha fallecido"

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
5.000+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
4.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
2.500+ views

BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025

  • 23 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x