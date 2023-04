Ángel Armando Castellanos

Miércoles 26 Abril 2023 07:46

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un nuevo formato de competencia. Guenther Steiner, jefe de Haas, está realmente emocionado al respecto y reclama que el segundo entrenamiento libre no tenía sentido.

Ayer, la Comisión de F1 votó por unanimidad para reemplazar esa sesión con una sesión de clasificación adicional, con la clasificación el viernes antes de la carrera y el 'Sprint Shootout' el sábado determina la salida para la carrera de velocidad que sigue más tarde en el día.

Esto también significa automáticamente que el resultado de la carrera de velocidad ya no cuenta para la parrilla de salida para el Gran Premio del domingo.

"Definitivamente estoy a favor de la nuevo formato, ya que los entrenamientos libres del sábado por la mañana no tenían sentido, porque no podías cambiar nada del coche, simplemente salías y dabas algunas vueltas y tratabas de entender los neumáticos, y no creo que eso sea muy interesante para el aficionado.

"Una segunda clasificación es mucho mejor para los fans y también para nosotros porque da algo de emoción. Tenemos muchas cosas que hacer este fin de semana, dos sesiones de calificación y dos carreras, y creo que eso es genial para el deporte", aseguró a su llegada a Bakú.

Melbourne

Steiner recordó por primera vez el Gran Premio de Australia. Nico Hülkenberg fue séptimo allí, pero podría haber sido un podio si las banderas rojas no se agitaran inmediatamente después de un reinicio caótico en la fase final.

"Fue uno de esos momentos en los que pensabas que podía anotar muchos puntos y en realidad parecía que iba a hacerlo, y con suerte más que eso. En cambio, estaba la frustración de lo que podría haber sido el resultado si hubiera habido otra decisión de la dirección de carrera.

"Al final, estamos contentos con el séptimo lugar y los seis puntos que hemos sumado, porque nos lleva más lejos en el Campeonato de Constructores. En general, fue un muy buen fin de semana de carreras para nosotros en Australia", agregó.