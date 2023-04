La Comisión de F1 acordó cambiar el formato Sprint antes del Gran Premio de Azerbaiyán.

El martes se llevó a cabo una votación en la que los miembros de la Comisión de F1 dieron luz verde por unanimidad a los cambios propuestos en el Sprint.

El horario del viernes se mantiene sin cambios, con la primera práctica y la calificación regular de tres partes todavía en curso; sin embargo, esta sesión de clasificación ahora establecerá la parrilla para la carrera del domingo y no para el Sprint.

Estos cambios se deben a que el sábado tendrá su propio evento, titulado Sprint Shootout. Se tratará de una sesión de calificación que reemplazará a la FP2 para decidir el orden de la parrilla para el sprint.

Como antes, el Sprint tendrá lugar por la tarde, aunque el resultado ya no afectará a la parrilla del domingo.

Introducing... Sprint Saturday ✨



🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session



The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4