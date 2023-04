Ángel Armando Castellanos

Viernes 7 Abril 2023 08:45

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una segunda sesión de clasificación en lugar de una segunda sesión de entrenamientos libres.

Por lo tanto, la carrera de velocidad del sábado será un evento independiente. El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, lo confirma.

"En Bakú tendremos dos sesiones de calificación y dos carreras y como equipo tendremos que hacerlo mejor. Creo que los equipos estaban todos en la misma página por primera vez.

"Eso no sucede a menudo, así que tuvimos que aprovechar eso. Me gusta el formato porque no soy un gran fanático de la segunda práctica libre (en un fin de semana de carrera sprint), puede ser bastante aburrido. Es bueno intentar hacer que el fin de semana sea un poco más dinámico"", avisó en palabras para Reuters. ".

Los cambios aún no han sido confirmados oficialmente por la FIA.

Modificaciones

El formato de carrera de velocidad se introdujo por primera vez en la Fórmula 1 en 2021 y ha estado sujeto a varios ajustes desde entonces. Por ejemplo, hace dos años solo había puntos para el top 3; en 2022 eso cambió al top 8.

En general, el concepto ha tenido una buena acogida desde su introducción, pero también hubo críticas. Entre otras cosas, el diseño del fin de semana no fue entendido por todos.

Por lo tanto, se realizarán una serie de modificaciones durante el fin de semana de carrera en Azerbaiyán a fines de abril.

Los fines de semana anteriores de carreras de velocidad incluyeron entrenamientos libres el viernes, seguidos de la clasificación para el sprint.

Luego hubo una segunda sesión de entrenamientos el sábado, seguida de la carrera de velocidad. El resultado de la carrera al sprint determinaba la parrilla de salida del Gran Premio del domingo.

En Bakú, sin embargo, se llevará a cabo una segunda prueba de calificación en lugar de una segunda práctica libre. La carrera de velocidad y el Gran Premio tendrán cada uno su propia calificación, lo que hará que las dos carreras estén completamente separadas entre sí.