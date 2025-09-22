¿PELEA en Ferrari? Leclerc está frustrado por las acciones irrespetuosas de Hamilton

Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron noveno y octavo, respectivamente, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, el tema central tras la carrera fue el manejo de las directrices del equipo, ya que Leclerc debía ceder su posición a Hamilton, quien no volvió a posicionarse antes del final de la carrera. Leclerc afirma que el siete veces campeón mundial no cumplió las normas internas de Ferrari.

En declaraciones a Sky Sports, Leclerc explicó que Hamilton recibió la posición en la recta final sin devolverla antes de cruzar la meta.

Por ahora, el piloto no le da demasiada importancia, aunque espera que en futuras ocasiones se respeten las reglas acordadas en el equipo.

"Sinceramente, una diferencia entre P8 y P9 no debería ser motivo de discusión. No es algo que me altere, ya que se trata de acuerdos internos sobre cómo proceder en un relevo de posición. No se cumplió lo pactado, y eso es lo que sucedió; no es que hubiera preferido terminar en P8, así que realmente no me quejo", comentó.

Leclerc sobre Hamilton

Leclerc continuó cuestionando la actuación de Hamilton: "Existen reglas que sabemos que debemos cumplir y hoy, domingo, no se respetaron".

"Dicho esto, la diferencia entre pasar de P9 a P8 o viceversa es algo que nos interesa más a futuro. Si la lucha por mejorar posiciones se intensifica, espero que podamos colaborar de una manera distinta."

