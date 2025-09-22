¿Podio tardío para Antonelli? Russell a prueba por DOPAJE

Andrea Kimi Antonelli podría verse beneficiado y recibir un podio tardío, ya que su compañero de equipo, George Russell está pendiente de un examen de dopaje.

El astro de Mercedes, George Russell, parece haber recibido instrucciones de la FIA para que se someta a una prueba antidopaje tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto británico, de 27 años, estuvo ausente de sus compromisos mediáticos en Baku después de que su equipo anunciara que se sentía mal el jueves previo a la carrera.

A pesar de padecer una infección respiratoria, Russell demostró su temple al conducir su W16 hasta alcanzar el segundo puesto el domingo. Junto a Carlos Sainz y Max Verstappen, logró subir al podio del Gran Premio de Azerbaiyán.

En medio de la emoción, se vio a Russell siendo escoltado rápidamente por un miembro del equipo Mercedes mientras transitaba por el paddock. Vestido con su traje de carrera, su imagen llamó la atención del conocido reportero de Sky F1, Ted Kravitz, quien señaló en su programa Notebook que esta circunstancia indicaba que el piloto había sido citado para una prueba antidopaje obligatoria.

Durante su intervención, Kravitz comentó: “Solo te verías en el paddock en tu traje de carrera si te han llamado para un test antidopaje. No volverías directamente al hotel con ese atuendo si te estuvieran albergando allí. Así que, asumo que se dirige a una prueba obligatoria de la FIA, aunque no lo seguiremos, pues quiere tomarse un respiro.”

¿Qué es una prueba antidopaje obligatoria de la FIA?

La FIA tiene la facultad de solicitar pruebas de sustancias prohibidas a cualquier piloto de la parrilla, debido a que ciertos fármacos podrían potenciar el rendimiento de forma ilegal.

Todas las competiciones sancionadas por la FIA, incluida la Fórmula 1, deben cumplir las normativas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), por lo que es habitual que deportistas de alto nivel sean sometidos a controles regulares.

Cualquier piloto en la F1 puede ser sometido a un test en cualquier momento, sin previo aviso, ya sea por parte de la propia FIA o por organismos externos como la WADA o la Organización Nacional Antidopaje.

Por ejemplo, el actual campeón, Max Verstappen, fue sorprendido recientemente en el Gran Premio de Italia cuando se le solicitó una prueba tras conseguir la pole; sin embargo, dicho control no afectó sus resultados en Monza. Hasta la fecha, ningún piloto de F1 ha infringido las normativas antidopaje establecidas por la FIA.

