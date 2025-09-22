close global

Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Hamilton revela por qué NO siguió las órdenes de Ferrari

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton ha confirmado el motivo por el que no pudo atender una orden tardía de Ferrari durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto británico finalizó en la octava posición en Bakú, apenas cuatro décimas de segundo por delante de su compañero Charles Leclerc. Con una estrategia distinta, Hamilton había logrado adelantar a Leclerc, contando con un coche mucho más rápido en ese momento.

Sin embargo, en la última parte de la carrera, Ferrari decidió permitir que Leclerc recuperara la posición.

Aunque Hamilton redujo la velocidad e incluso frenó antes de la línea para dejar pasar a su compañero, la maniobra no fue lo suficientemente ágil, lo que le impidió evitar la diferencia en el resultado final.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton revela que se disculpará con Leclerc

El piloto británico ha roto el silencio sobre este incidente. Hamilton explicó: "En primer lugar, aunque fui más rápido en ese momento, Charles tuvo la generosidad de dejarme pasar".

"Al final, recibí la orden demasiado tarde y estaba concentrado en el coche que tenía delante; aunque la posibilidad de adelantar era prácticamente nula, aún albergaba cierta esperanza".

"Básicamente, solté en la recta y hasta frené, pero se le escapó por unos cuatro décimas. Fue un error de mi parte y me disculparé con Charles. Al fin y al cabo, se trató solo de la diferencia entre la octava y la novena posición."

Hamilton revela por qué NO siguió las órdenes de Ferrari
