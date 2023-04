Ángel Armando Castellanos

Martes 25 Abril 2023 08:48 - Actualizada: 10:52

Lewis Hamilton fue calificado como un "un niño mimado". El autor de ese reclamo es Joan Villadelprat, experto en la Fórmula 1 tras haber trabajado en diversos equipos.

Hamilton ha ganado seis de sus títulos con Mercedes, incluidos cuatro seguidos entre 2017 y 2020.

Después de sufrir una derrota dramática ante Max Verstappen en el final de temporada en Abu Dabi en 2021, Mercedes se ha quedado atrás de Red Bull, con Lewis sin poder ganar una carrera en más de 500 días.

"Hamilton está harto y, si no gana, es como un niño mimado, o gana o rompe los juguetes. Es un llorón, ya saben.

"Los neumáticos, la estrategia, lo cuestiona todo, y la ha cagado. Cuando tienes un compañero de equipo que es más rápido que tú, es normal estar callado y poner la cabeza bajo tu ala", aseguró en El Confidencial.

Falta de motivación

Admitió que como ya no tiene un monoplaza capaz de llevarlo a lo más alto, prefiere ir con más calma antes que mostrar la ambición de otros años.

"Creo que no ha perdido pero, después de siete títulos... ¿Qué te motiva? Bueno, gana otro.

"Y no vas a arriesgar tu pellejo si no tienes ese coche. Lo que es evidente es que Hamilton no es lo mismo que su primer o segundo Campeonato", agregó.