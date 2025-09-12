Lo ÚLTIMO sobre el CONTRATO de Kimi Antonelli en Mercedes

Ha salido nueva información sobre el contrato de Andrea Kimi Antonelli y su futuro con Mercedes.

Nico Rosberg, en declaraciones publicadas por Motorsport.com, dijo lo siguiente sobre el joven corredor italiano: "Hay que darle el contrato (para 2026), porque hay que darle lo que se pueda en este momento para ayudarlo con su confianza.

"En F1, incluso en el peor de los casos, siempre se puede corregir durante el invierno. No hay que decirlo ahora, pero yo también lo consideraría. Kimi es un talento generacional, todos lo sabemos.

"Pero le está resultando más difícil de lo que imaginábamos. Es un poco extraño que siga siendo tan complicado. Si miramos las estadísticas, en carreras está 19-0 con George y en clasificación 17-2; con errores serían 15-1 probablemente.

"Es un desafío duro, desafortunado, porque todos queremos que le vaya bien y sabemos que puede", señaló.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.

El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6. Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8. George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

