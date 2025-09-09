Leclerc, Verstappen y Norris en carrera para evitar un ENORME castigo de la FIA

Antes del Gran Premio de Italia, varias estrellas de la F1 protagonizaron una carrera poco convencional al intentar eludir las sanciones impuestas por la FIA, entre ellas Charles Leclerc.

Los protocolos previos a cada carrera están organizados de forma muy rigurosa por los directores del evento. La FIA, a través de su director de carrera, se asegura de que todos los pilotos y equipos reciban estas indicaciones antes del fin de semana.

Después de dar las vueltas de calentamiento hasta la parrilla, los pilotos disponen de unos minutos lejos de sus coches para prepararse. Este espacio suele estar repleto de personal del paddock y celebridades, como se ha visto en la legendaria caminata por la parrilla de Martin Brundle.

Sin embargo, llega el momento clave en el que deben posicionarse al frente para interpretar el himno nacional. Llegar ni un segundo tarde puede acarrear duras sanciones de la FIA. Un ejemplo de ello ocurrió en el Gran Premio de Japón, cuando la estrella de Williams, Carlos Sainz, fue multada con 20.000 € –con 10.000 € suspendidos durante 12 meses– por llegar tarde, a pesar de haber sufrido un problema médico antes del himno.

Esta normativa tan estricta ha dado sus frutos, como se pudo constatar antes del Gran Premio de Italia en Monza. En un divertido vídeo que circula en redes sociales, se observa a Max Verstappen corriendo por el pit lane, lo que incita a Charles Leclerc a lanzarse también a la carrera. Lando Norris se le une, mientras el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, avanza tranquilamente en patinete hasta la parte frontal de la parrilla.

Afortunadamente, todos los pilotos se ubicaron a tiempo para el himno y aún no se ha confirmado que alguno haya recibido sanción por la FIA.

Verstappen gana dos carreras

El vídeo muestra a Verstappen acelerando frente a sus rivales, y parece que fue el primero en salir tras los calentamientos para asegurar su sitio durante el himno. Esto augura un buen presagio para las carreras, ya que el piloto neerlandés se impuso a Norris, Oscar Piastri y Leclerc para llevarse la victoria.

Verstappen logró ganar con una diferencia de casi 20 segundos respecto a los dominantes McLarens, demostrando una vez más la magnitud de su rendimiento como tetracampeón.

A sus 27 años, el piloto acumula ya tres triunfos en la temporada, a pesar de contar con un coche claramente inferior al de varios de sus rivales. Además, se encuentra a 94 puntos del líder del campeonato, Piastri, con ocho carreras aún por disputar.

¿Podremos descartar, acaso, al hombre que ha ganado los últimos cuatro campeonatos mundiales consecutivos para alzarse con el título de este año?

La forma en que Charles camina hasta que ve a Max correr, es como si se preparara para los Juegos Olímpicos 💀💀 (no me di cuenta de que todos los pilotos llegaban tarde, jajaja😭😭) pic.twitter.com/CKtlYunnwc — olivia 🐥 (@technorodrigo) 8 de septiembre de 2025

