Hamilton se convierte en motivo de BURLA de aficionados tras GP de Italia

Lewis Hamilton fue objeto de burlas en las redes sociales por parte de los aficionados a la Fórmula 1 tras hacerle una pregunta a un robot de inteligencia artificial en X, a pocos días del Gran Premio de Italia.

El piloto de Ferrari disputó su primer Gran Premio de Italia con la escudería y se vio obligado a luchar por una victoria histórica, ya que una penalización impuesta en el Gran Premio de Holanda se trasladó a Monza. El resultado final fue un sexto puesto que no cumplió con las ambiciones del siete veces campeón.

Hamilton cuenta con una impresionante trayectoria en el Templo de la Velocidad, acumulando siete poles y cinco victorias en este circuito. También ostentaba el récord de vuelta, conseguido en la sesión de clasificación de 2020.

Sin embargo, durante este fin de semana, un asombroso tiempo en clasificación de Max Verstappen no solo le aseguró la pole, sino que lo consagró como el nuevo poseedor del récord de vuelta en Monza.

Antes del fin de semana, Hamilton consultó al robot de IA Ask Perplexity para saber cuál era la vuelta más rápida registrada en Monza, recibiendo como respuesta su propio tiempo de 1:18.887 de 2020.

Los aficionados no tardaron en comentar el resultado tras la espectacular actuación de Verstappen. Un usuario comentó que “no ha envejecido bien”, mientras otro bromeó diciendo que “definitivamente se ha estropeado como la leche”.

Varios usuarios pidieron a Ask Perplexity y a Grok que repitieran la consulta ante la nueva marca de Verstappen, y ambos chatbots llenaron la sección de comentarios anunciando el nuevo récord de 1:18.792.

Verstappen elogia a Mercedes tras romper el récord

El récord de Hamilton se consiguió en la temporada 2020, un año en el que él y Mercedes dominaban la competición y lograron su séptimo título mundial. No obstante, en esa ocasión, el británico quedó a un paso de la victoria, ya que Pierre Gasly se llevó el triunfo en su debut con AlphaTauri.

El nuevo récord de Verstappen se obtuvo en una temporada en la que McLaren imponía su ritmo, mientras que su equipo, Red Bull, se encuentra en cuarto lugar en el campeonato de constructores, lo que hace este logro aún más destacado.

El piloto neerlandés se mostró muy elogioso con el coche de Mercedes de 2020 tras la clasificación de este año: —Sinceramente, ni siquiera lo pensé al cruzar la meta, pero es grato. No se sintió mal en absoluto. Los coches han sido muy divertidos; son bastante competitivos en línea recta. Claro, a bajas velocidades perdemos frente a la generación anterior, y en ciertos circuitos se pueden batir estos récords.

—Además, el nuevo asfalto beneficia en la apertura de los bordillos. Creo que el Mercedes 2020 sigue siendo más rápido si se compara directamente en pista, pero la experiencia ha sido positiva. En algunos circuitos resulta incluso más entretenido.

