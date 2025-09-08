close global

Lewis Hamilton in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Las palabras que aseguran el REGRESO del verdadero Hamilton en Ferrari

Nazario Assad De León
Fred Vasseur ha felicitado a Lewis Hamilton por su rendimiento en el Gran Premio de Italia después de una crisis de malos resultados.

El Gran Premio de Italia representó el segundo Gran Premio de casa para Ferrari en suelo italiano, después de tener una carrera cuesta arriba por una penalización previa en Holanda, Hamilton estuvo a la altura y Vasseur se lo ha reconocido.

"Fue una carrera muy buena y estoy muy contento por él, porque lo pasó mal en julio y ha vuelto a coger el ritmo", señaló Vasseur.

"Tuvo un buen fin de semana, buen humor, buen planteamiento y creo que le ayudará para el resto de la temporada", finalizó el jefe de Ferrari.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Italia en 2025?

