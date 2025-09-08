¿Ya llegamos a esto? Ferrari CELEBRA el resultado de Hamilton en Monza

Fred Vasseur ha afirmado que Lewis Hamilton ha vuelto tras un buen resultado en Monza.

El Gran Premio de Italia representó el segundo Gran Premio de casa para Ferrari en suelo italiano, por lo que esperaban algún podio, aún así, después de tener una carrera cuesta arriba por una penalización previa, Hamilton estuvo a la altura y Vasseur se lo ha reconocido.

"Remontó a pesar de la penalización, estaba en mitad de la tabla, pero tuvo un buen primer stint", explicó Vasseur.

"Intentamos tener ventaja de neumáticos al final contra Russell, pero la degradación fue demasiado baja", finalizó el jefe de Ferrari.

