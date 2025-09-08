Leclerc revela las tres pistas donde Ferrari puede GANAR una carrera

Charles Leclerc sobre dónde Ferrari tendrá oportunidades de ganar esta temporada al no haber logrado podio en casa.

El Gran Premio de Italia significó otro revés para las aspiraciones de Ferrari en el campeonato, ya que sus pilotos quedaron en la cuarta y sexta posición de la carrera.

Por este motivo, Leclerc expresó al finalizar la carrera, cuales son los circuitos en los que la Scuderia puede tener mejores oportunidades para ganar.

"Singapur, quizás Bakú y Las Vegas son los circuitos donde estamos más cerca de ganar una carrera", explicó Leclerc.

"Pero creo que somos los terceros favoritos; si Red Bull tiene problemas, quizá segundos, pero nunca los primeros, así que siempre será bastante cuesta arriba y difícil", finalizó Charles.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Italia?

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

