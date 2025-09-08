¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!

Juan Pablo Montoya ha notado lo que está sucediendo con Andrea Kimi Antonelli, y ha puesto un consejo para Toto Wolff y Mercedes.

Antonelli ha entrado en una crisis de resultados para Mercedes a lo largo de la temporada, esto en parte debido a la gran presión de responder al haber sustituido a Lewis Hamilton, por lo que la escudería debe apoyarlo con algo específico.

Tras acumular ya cinco penalizaciones en dos carreras, Montoya reveló algunos aspectos de lo que nota en el pilotaje del joven italiano y lo que debe hacer Mercedes.

"En calificación es bueno, pero necesita alguien que esté cerca de él, que lo guíe. Él es rápido, tiene un gran futuro en F1, Toto y Mercedes confían en él, pero necesita tener a alguien que lo calme, que lo lleve poco a poco", explicó Montoya.

"Cada vez que comente un error, entra en una dinámica de tres pasos atrás y dos adelante y después es difícil salir de eso", finalizó el ex piloto colombiano para F1TV.

