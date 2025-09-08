close global

﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!

¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!

Nazario Assad De León
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Juan Pablo Montoya ha notado lo que está sucediendo con Andrea Kimi Antonelli, y ha puesto un consejo para Toto Wolff y Mercedes.

Antonelli ha entrado en una crisis de resultados para Mercedes a lo largo de la temporada, esto en parte debido a la gran presión de responder al haber sustituido a Lewis Hamilton, por lo que la escudería debe apoyarlo con algo específico.

Tras acumular ya cinco penalizaciones en dos carreras, Montoya reveló algunos aspectos de lo que nota en el pilotaje del joven italiano y lo que debe hacer Mercedes.

"En calificación es bueno, pero necesita alguien que esté cerca de él, que lo guíe. Él es rápido, tiene un gran futuro en F1, Toto y Mercedes confían en él, pero necesita tener a alguien que lo calme, que lo lleve poco a poco", explicó Montoya.

"Cada vez que comente un error, entra en una dinámica de tres pasos atrás y dos adelante y después es difícil salir de eso", finalizó el ex piloto colombiano para F1TV.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

