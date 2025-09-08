Antonelli, víctima de la PRESIÓN en Mercedes

Juan Pablo Montoya tiene claro lo que está sucediendo con Andrea Kimi Antonelli, y es que se está exigiendo más de lo que sus capacidades le permiten.

Antonelli ha entrado en una crisis de resultados para Mercedes y un estancamiento en su desarrollo a lo largo de la temporada, esto en parte debido a la gran presión de responder al haber sustituido a Lewis Hamilton.

Tras acumular ya cinco penalizaciones en dos carreras, Montoya reveló algunos aspectos de lo que nota en el pilotaje del joven italiano.

"Está tratando de hacer más de lo que puede, luego hace un error y luego una penalidad y el ritmo no está ahí porque gastó las llantas, la bola de nieve se hace más y más grande y no puede pararse", señaló el ex piloto colombiano para F1TV.

