Antonelli, víctima de la PRESIÓN en Mercedes
Juan Pablo Montoya tiene claro lo que está sucediendo con Andrea Kimi Antonelli, y es que se está exigiendo más de lo que sus capacidades le permiten.
Antonelli ha entrado en una crisis de resultados para Mercedes y un estancamiento en su desarrollo a lo largo de la temporada, esto en parte debido a la gran presión de responder al haber sustituido a Lewis Hamilton.
Tras acumular ya cinco penalizaciones en dos carreras, Montoya reveló algunos aspectos de lo que nota en el pilotaje del joven italiano.
"Está tratando de hacer más de lo que puede, luego hace un error y luego una penalidad y el ritmo no está ahí porque gastó las llantas, la bola de nieve se hace más y más grande y no puede pararse", señaló el ex piloto colombiano para F1TV.
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 293 puntos
- 3. Max Verstappen 230 puntos
- 4. George Russell 194 puntos
- 5. Charles Leclerc 163 puntos
- 6. Lewis Hamilton 117 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 puntos
- 9. Isack Hadjar 38 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 17. Oliver Bearman 16 puntos
- 18. Carlos Sainz 16 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
