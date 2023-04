Ángel Armando Castellanos

Sábado 22 Abril 2023 09:55

Fernando Alonso consideró que Max Verstappen tiene todo para convertirse en multicampeón de la Fórmula 1, pero que es fundamental que conduzca un coche top para lograrlo.

Tanto el español como el neerlandés tienen dos títulos. Pilotos y ex pilotos han explicado que el primero podría sumar más, pero que le ha faltado la herramienta principal para lograrlo.

Por lo tanto, El Nano sabe de lo que habla. Él mismo ha reconocido que no importa qué tan bueno sea un competidor, no podrá triunfar si su máquina no está a la altura.

“Podría ganar cinco, seis o siete títulos. Max es muy bueno, pero por supuesto también necesita un coche competitivo”, comentó a L'Equipe.

Revoluciones

Valoró las similitudes entre ambos por su origen. Ni España ni Países Bajos tienen gran tradición en la F1, pero eso ha cambiado poco a poco.

“Ambos venimos de países pequeños con poca cultura de Fórmula 1. En mi época, España era azul, y ahora vemos naranja por todas partes”, agregó.