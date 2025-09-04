El HISTÓRICO cambio en Williams que puede favorecer a Sainz

Williams ha anunciado una nueva colaboración para su equipo de Fórmula 1, poniendo fin a una asociación previa.

El histórico equipo ha revelado que New Era será su nuevo socio oficial para equipación y accesorios, marcando la primera vez que esta marca se expande más allá del diseño de gorras en la F1.

Con esta alianza, se prepara para lanzar colecciones de estilo de vida y ediciones especiales de cara a la temporada 2026, en un momento en que la moda fuera de pista adquiere cada vez mayor importancia.

La colaboración con New Era sustituye el convenio que el equipo tenía con PUMA, el cual comenzó el año pasado y concluirá al finalizar la temporada 2025.

Williams se despide de PUMA para dar paso a la era New Era

Paul Gils, vicepresidente de New Era, explicó en un comunicado: "Atlassian Williams Racing es uno de los nombres más emblemáticos del automovilismo y nos llena de orgullo acompañarlos en su camino hacia la renovación y redefinición. Juntos crearemos productos de primera clase para una afición global, fusionando tradición, innovación y una visión audaz tanto dentro como fuera de la pista."

El director de merchandising y licencias de Williams, Luke Timmins, añadió: "Durante casi cincuenta años, Atlassian Williams Racing se ha caracterizado por su innovación y pasión por las carreras. Desde nuestros pilotos y técnicos de élite hasta los aficionados y socios de siempre, estamos formando un equipo decidido a volver a ganar y a hacer las cosas de manera diferente".

"Esta alianza única con New Era permitirá que presentemos nuestra identidad con estilo y logremos conectar con nuevos seguidores en nuestra vuelta a la cima", finalizó.

