Aloisio Hernández

Viernes 21 Abril 2023 11:47

Josep María Martí, mejor conocido como Pepe Martí, aseguró que quiere igualar a Fernando Alonso en el futuro.

Martí, quién ganó recientemente por primera vez en la Fórmula 3 y fue felicitado personalmente por Fernando, tiene muy claro el personaje principal en su motivación para continuar escalando categorías inferiores para llegar próximamente a la Fórmula 1.

En conversación con PitLaneMotor.com, el corredor español habló del día en que lo felicitó el piloto de Aston Martin: "Fue muy especial. Al final, yo le he dicho desde entonces, aunque ya lo he dicho siempre, pero ahora que la gente me lo pregunta por ese día, Fernando para mí siempre ha sido mi ídolo desde mi niñez.

La celebración de Pepe Martí en Bahréin

"La verdad es que admiro mucho quién es. Es un piloto excepcional y, desde pequeño, siempre ha sido mi ídolo de pies a cabeza, así que lo admiro muchísimo y siempre digo lo mismo, estar en A14 es una oportunidad única para mí.

"Es una oportunidad para crecer, para aprender todo lo que pueda y, obviamente, el estar mano a mano con Fernando y con el equipo de A14 es una oportunidad muy especial. Ese día lo llevaré muy cerca en mi corazón, durante mucho tiempo".

Inspiración

Además, Martí aseguró que tiene el objetivo de igualar lo hecho por el bicampeón del mundo: "Es mi modelo a seguir, es mi piloto a definición que quiero llegar a ser, quiero mejorar.

"Como piloto, evidentemente, siempre quieres superar a todos los que tienes delante y, obviamente, me encantaría poder llegar al mismo nivel que Fernando Alonso, pero sé que es complicado", señaló.