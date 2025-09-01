CONFIRMADO: Antonelli se reúne con Ferrari en Holanda

Andrea Kimi Antonelli volvió a dar de qué hablar en el Gran Premio de Países Bajos al eliminar a Charles Leclerc de la carrera con una maniobra polémica. Tras la competición, el piloto italiano se presentó personalmente en el motorhome de Ferrari para ofrecer sus disculpas al equipo.

El rendimiento de Antonelli este año ha dejado mucho que desear. Desde el comienzo del campeonato europeo, el italiano ha acumulado resultados muy decepcionantes: cuatro abandonos, una decimooctava posición, un dieciséisavo puesto en Bélgica y tan solo un punto en Hungría.

Paradójicamente, durante su breve paso por Canadá consiguió su primer podio. Sin embargo, en Bélgica se vio completamente desbordado y apareció entre lágrimas ante los medios. Tras la pausa veraniega, su actuación en Zandvoort no fue la solución que esperaba.

Drama en Zandvoort

A pesar de haber conseguido completar la carrera, Antonelli eliminó inesperadamente a Leclerc con una acción brusca que impactó al piloto monegasco y acabó con él en pista.

El incidente sumió en la frustración a Leclerc, quien se convirtió en el segundo piloto de Ferrari en abandonar la carrera ese domingo. El italiano recibió una penalización de diez segundos, seguida de otros cinco por exceder el límite de velocidad en boxes, lo que le dejó en la decimosexta posición en la clasificación y sin puntos.

Aunque la temporada se ha tornado complicada para Antonelli, su talento aún puede brillar. Al concluir la carrera, el piloto se dirigió al motorhome del equipo para disculparse ante sus compañeros italianos, una muestra de humildad y profesionalidad que fue aplaudida por Fred Vasseur.

“Es un gesto de clase. Muchos no habrían hecho lo mismo”, afirmó Vasseur a Canal Plus. Ahora, Antonelli deberá recomponerse rápidamente, ya que este fin de semana tiene programada su carrera en casa en Monza.

