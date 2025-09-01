Mercedes reconoce FALLA y error con Antonelli
Toto Wolff admite que quizá se haya excedido al poner a Kimi Antonelli directamente en un Mercedes, pero el jefe del equipo insiste en que la potencia alemana sigue confiando en el prodigio de 18 años.
Kimi Antonelli debutó esta temporada en la Fórmula 1 con Mercedes y se presenta como el piloto más joven en la parrilla. No es habitual que un novato se integre enseguida a uno de los equipos de elite; normalmente se le forma en escuderías más pequeñas, como ocurrió con Max Verstappen en Toro Rosso, Charles Leclerc en Sauber o George Russell en Williams.
Por ello, todas las miradas se centraron en el joven italiano. Durante una sesión de entrenamientos libres en 2024, ya surgieron problemas: en su primera vuelta a alta velocidad, frente a su público en casa, el piloto perdió el control y se estrelló.
Antonelli bajo presión
"Si soy honesto, creo que le hemos puesto demasiada presión", reconoce Wolff durante una entrevista con GP Fans.
"Nos pareció una idea fantástica que Kimi corriera la primera sesión en Monza, esperando que rindiera a la altura. Al mirarlo en retrospectiva, quizás fue un error. No es que careciera de capacidad para manejar el coche, sino que, de haber completado la vuelta sin incidentes, habría sido un momento sensacional que le habría fortalecido la confianza. Por eso se encuentra en un Mercedes", señaló.
El austriaco continúa: "Kimi se pone en una situación complicada, compitiendo además con un compañero de equipo que saca el máximo de su coche, lo que naturalmente le sitúa bajo un gran escrutinio. Nosotros seguimos creyendo en él; simplemente necesita tiempo. Hemos optado por este camino", agregó.
"Se puede cuestionar si fue prudente someterlo a tanta presión desde el inicio, pero es la ruta que hemos elegido. Creemos firmemente en esta misión. Un fin de semana de carrera o una única sesión complicada no cambian esa convicción: a corto plazo se puede decir 'eso no fue suficiente', pero Kimi es una apuesta a largo plazo", finalizó.
