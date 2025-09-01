Leclerc explica su FURIA con Russell y Antonelli

Charles Leclerc tuvo contacto con ambos pilotos de Mercedes durante el Gran Premio de Holanda, lo que le impidió finalizar la carrera.

Previamente, el piloto de Ferrari se vio involucrado en otro incidente con George Russell, a quien responsabiliza por los daños ocasionados. Ferrari no contaba con la velocidad necesaria para luchar por un puesto en el podio en el circuito de Zandvoort. Leclerc y su compañero se clasificaron en sexto y séptimo puesto, respectivamente. Por otra parte, Russell sufrió un percance en la curva Hugenholtz al perder el control en una zona señalizada durante una llovizna ligera. A mitad de carrera, Leclerc aprovechó la estrechez de la curva Hans Ernstbocht para adelantar a Russell y asegurar el quinto puesto, desatando el júbilo de los aficionados holandeses. Tras el choque, el piloto británico sufrió daños en el alerón; Leclerc afirmó que la culpa fue de Russell, quien tomó la curva como si no hubiera rival.

Russell no esperaba que Leclerc tomara la curva desde el exterior

“Conduje de forma agresiva, ya que estábamos peleando por un puesto en el campeonato, especialmente en la lucha entre constructores”, declaró Leclerc a GPFans. Ferrari ocupa el segundo lugar tras Zandvoort con 260 puntos, a tan solo 12 de Mercedes, y cada posición en la clasificación final se traduce en millones adicionales para los equipos. “En lo que respecta al campeonato de pilotos no me preocupa demasiado, pero siempre he optado por un estilo ofensivo. Conduje al límite, consciente de que después no tendría muchas oportunidades para recuperar terreno. Cuando Russell defendió por el interior, elegí la salida por el exterior. No creo que él esperara esa maniobra; tomó la curva como si yo no estuviera, y de pronto se produjo el choque.” {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/d41f93031b6b4f60c489c16e1460031d5235d081.jpg][][2]} Tras la carrera, la FIA analizó el incidente para determinar si la culpa correspondía a Leclerc o a Russell, y para esclarecer si el adelantamiento se realizó fuera de pista. Finalmente, los comisarios acordaron no imponer sanción alguna.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Russell no esperaba que Leclerc tomara la curva desde el exterior

Related image

“Conduje de forma agresiva, ya que estábamos peleando por un puesto en el campeonato, especialmente en la lucha entre constructores”, declaró Leclerc a GPFans. Ferrari ocupa el segundo lugar tras Zandvoort con 260 puntos, a tan solo 12 de Mercedes, y cada posición en la clasificación final se traduce en millones adicionales para los equipos. “En lo que respecta al campeonato de pilotos no me preocupa demasiado, pero siempre he optado por un estilo ofensivo. Conduje al límite, consciente de que después no tendría muchas oportunidades para recuperar terreno. Cuando Russell defendió por el interior, elegí la salida por el exterior. No creo que él esperara esa maniobra; tomó la curva como si yo no estuviera, y de pronto se produjo el choque.”

Tanto un representante de Ferrari como uno de Mercedes coincidieron en la sala de la FIA en que Leclerc no realizó el adelantamiento fuera de la pista. Ambos pilotos consideraron que se trató de un incidente de carrera, y tras revisar todas las imágenes y datos telemétricos, la decisión fue unánime.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!