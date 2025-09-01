Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre su futuro en Ferrari

Lewis Hamilton siente una presión inmensa ahora que milita en Ferrari, algo que se refleja en su rendimiento, especialmente en comparación con su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Con la llegada de 2026, una nueva era en la Fórmula 1, el piloto británico asegura que las críticas por los nuevos reglamentos serán inevitables.

En declaraciones a los medios presentes en Zandvoort, incluyendo a GP Fans, Hamilton admitió que será difícil complacer a todos respecto a las normas que se introducirán en 2026.

“Nadie está completamente satisfecho en este deporte, y siempre buscamos superarnos. No tengo claro cómo será la próxima temporada, puede ser buena o puede traer complicaciones”, comentó.

Hamilton sobre la adaptación en Ferrari

Este año, Hamilton pisa el circuito con Ferrari por primera vez, representando al emblema más reconocido de la F1. El piloto explicó que, tanto dentro como fuera de la pista, su estrategia ha consistido en adaptarse al estilo y a las exigencias de la escudería, no al revés.

Aunque en la pista ha ido tomando iniciativa de forma progresiva, admite que lograr un equilibrio perfecto resulta un verdadero reto. “El objetivo era comprender su forma de trabajar, aplicar mi experiencia y contribuir a mejorar al equipo”, afirmó.

El piloto reconoce que esta temporada se ha convertido en un desafío mayúsculo debido a las múltiples responsabilidades que conlleva formar parte de Ferrari.

“La exigencia radica en estar siempre presente: gestionar el volumen de trabajo, atender a nuevos socios y cumplir con innumerables compromisos y eventos. Adaptarme a este equipo tan extenso y prestigioso no ha sido tarea fácil. Es, sin duda, el mayor referente en el deporte, y la suma de todas estas demandas resulta bastante abrumadora”, concluyó Hamilton.

