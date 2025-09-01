ÍCONO de Ferrari asegura que Hamilton ganará de nuevo

Una antigua figura de la Fórmula 1 en Ferrari ha declarado estar absolutamente convencido de que Lewis Hamilton podrá recuperar la forma ganadora que lo consagró en el pasado.

Hamilton ha pasado una temporada 2025 bastante complicada, terminando en la sexta posición del campeonato de pilotos sin lograr un solo podio en gran premio desde que se unió a Ferrari en enero.

Durante el último fin de semana de carrera antes de la pausa veraniega, el propio Hamilton se describió como “inútil” y sugirió que Ferrari debería considerar reemplazarlo antes de que finalice su contrato, que vence a finales de 2026.

Tras un merecido descanso que le permitió reflexionar durante estos últimos seis meses, el ex piloto de Ferrari Rubens Barrichello ha manifestado que confía en que Hamilton puede recuperar el nivel que le permitió ganar seis campeonatos en siete años, entre 2014 y 2020.

Barrichello, que durante gran parte de su carrera en Ferrari compitió a la sombra del legendario Michael Schumacher, entiende muy bien lo que significa verse superado constantemente por un compañero de equipo, situación que el británico ha vivido en 2025 frente a Charles Leclerc.

«Hamilton es un piloto excepcional que se merece todo lo que ha conquistado a lo largo de su carrera», comentó Barrichello a Mirror Sport, subrayando que el talento del británico sigue intacto. Además, añadió que está absolutamente seguro de que Hamilton podrá volver a ganar si el monoplaza de Ferrari en 2026 se sitúa al nivel de sus rivales en la lucha por el campeonato.

Lewis Hamilton no ha conseguido un podio en gran premio desde su paso a Ferrari

¿Logrará Hamilton recuperarse en 2026?

La diferencia de 42 puntos que le separa de su compañero de Ferrari, Leclerc, en 2025 parece difícil de superar, especialmente considerando la actual forma del piloto británico. Sin embargo, es probable que Hamilton aproveche el resto de la temporada para reconstruir su confianza.

Conseguir su primer podio para la Scuderia sería un buen comienzo y le ayudaría a fortalecer la conexión con los aficionados, algo imprescindible si quiere aspirar a disputar una lucha por un octavo título mundial.

El año 2026 traerá cambios regulatorios que podrían ser la oportunidad perfecta para que Ferrari tome la delantera sobre sus rivales, siempre y cuando logren dominar las nuevas normativas sobre el diseño del coche y la unidad de potencia.

Además, estas modificaciones permitirán a Hamilton pilotar un coche distinto, una situación necesaria tras las dificultades experimentadas en la era del efecto suelo. El piloto de 40 años ha conseguido apenas dos victorias desde los cambios mayores introducidos en 2022.

Aunque un octavo título mundial aún parezca lejano, Hamilton está deseoso de sumar a su récord la posibilidad de superar sus ya impresionantes 105 triunfos en gran premio en la próxima temporada.

