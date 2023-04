Ángel Armando Castellanos

Viernes 21 Abril 2023 09:35

Carlos Sainz reconoció que el plan de Ferrari es regresar a los primeros planos de la Fórmula 1 en esta temporada, pero que visto el nivel de Red Bull y Aston Martin, va a necesitar que sus pilotos y coches fallen.

Las tribunas han estado copadas por los Toros Rojos, los verdes y por las Flechas Plateadas. El Cavallino Rampante todavía no llega a estas posiciones.

El español avisó que también es fundamental crecer y corregir errores, porque de otra manera no habrá poder que lleve a su equipo a los sitios de honor.

"Los objetivos son claros; volver al podio lo antes posible y volver a ganar. Es verdad que, con la ventaja que tiene ahora mismo Red Bull, vamos a tener que mejorar mucho si queremos estar en la lucha por la victoria, lo cual no quiere decir que en alguna carrera le pueda pasar algo a los Red Bull y a Aston Martin y nos podamos colar primeros.

"Pero de momento vamos a necesitar su ayuda y habrá que centrarse en lo que tenemos", admitió al Diario MARCA.

Australia

Lamentó la sanción en la última carrera porque su cuarto puesto habría significado un salto en la clasificación.

"Aun así, sigo saliendo a todas las carreras pensando que, hasta que sea matemáticamente posible, hay que intentar ganar carreras, maximizar los puntos y mejorar, que es a lo que hemos salido en estas primeras carreras.

"Si no hubiéramos tenido la sanción de Australia, ahora tendríamos otros 12 puntos importantes, que al final no me dejan sumar, pero es lo que hay", sentenció.