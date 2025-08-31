close global

Lewis Hamilton in front of the FIA flag

Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton in front of the FIA flag

La FIA ha impuesto una sanción a Lewis Hamilton tras el Gran Premio de los Países Bajos.

El piloto se verá obligado a enfrentar un castigo que afectará su próxima carrera en Monza, aumentando la tensión entre el campeón de Fórmula 1 y las autoridades reguladoras.

Antes del inicio de la competencia, Hamilton no redujo la velocidad al pasar por una zona señalizada con doble bandera amarilla. Por ello, se le ha impuesto una penalización que le hará perder cinco posiciones en la parrilla del Gran Premio de Italia, celebrado en el emblemático escenario del hogar de Ferrari.

Esta medida llega en un fin de semana complicado para Hamilton, quien sufrió un accidente y se retiró prematuramente en Zandvoort. El imprevisto refuerza la presión a la que está sometido el piloto, dejando a la afición expectante ante lo que vendrá. Los seguidores esperan con ansias ver cómo se desenvuelve la situación en la siguiente carrera.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?

