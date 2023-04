Ángel Armando Castellanos

Viernes 21 Abril 2023 09:20

Mercedes ha tenido un comienzo de temporada difícil, pero de otra forma no sería entretenido. Eso es lo que piensa Toto Wolff, jefe del equipo.

"Ha sido difícil hasta ahora. Teníamos la esperanza de poder resolver los problemas que tuvimos el año pasado con la forma en que desarrollamos el auto.

"Nos dimos cuenta de que no tuvimos un buen comienzo como esperábamos. Dicho esto, no tenemos la idea de ser privilegiados. Esta es la liga más competitiva del mundo, y no hubiera sido un desafío tan fantástico si fuera fácil", explicó en palabras a la web de las Flechas Plateadas.

Tiene esperanza en los signos de rendimiento que mostró el W14 durante el fin de semana de carrera en Australia.

Después de tres Grandes Premios, la escudería alemana es tercera en el Campeonato de Constructores con 56 puntos. La brecha con el líder Red Bull Racing es de 67, pero lo que lo hace aún más doloroso es que el equipo cliente Aston Martin está actualmente rindiendo mejor y ocupa el segundo lugar.

Lewis Hamilton ganó la plata en Melbourne para asegurar el primer podio de la temporada de su organización, pero se vio favorecido por el caótico curso de la competencia.

Siguiente paso

El austriaco reconoció que Red Bull está marcando la diferencia en este inicio de campaña, pero confía en que lo mostrado por los suyos en la última competencia sea sólo el inicio de la remontada.

"Ahora que llevamos tres carreras, creo que hemos visto a un equipo establecer el punto de referencia; sin embargo, en Australia vimos signos de desempeño en el auto que nos alientan para la próxima parte de la temporada.

"En términos del desarrollo del auto, es alentador ver que después de tres carreras entendemos mucho mejor el auto. nos han marcado un camino claro a seguir y creo que estamos en el camino correcto. Ojalá podamos dar un paso más en las próximas carreras", agregó.