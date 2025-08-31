Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli

El Gran Premio de Países Bajos ha llegado a su fin y, poco después de que la bandera cayera en Zandvoort, Toto Wolff ofreció una declaración sobre el futuro de Mercedes que impacta mucho a Andrea Kimi Antonelli.

Después de la carrera, Wolff habló sobre la plantilla para 2026, la cual ya estaría completa. Tras meses de tensión en torno a Verstappen, quedó claro que el tetracampeón mundial seguirá en 2026 con el equipo de Red Bull.

Las actuaciones no tan convincentes en pista y una avalancha de rumores hicieron que los medios especularan constantemente sobre un posible cambio a Mercedes, especialmente tras el hecho de que George Russell no recibió una nueva oferta contractual por parte de Toto Wolff. S

in embargo, los recientes acontecimientos convencieron a Verstappen de mantenerse fiel a Red Bull.

Confirmación de Wolff

Por otro lado, Mercedes aún ha ofrecido pocos detalles sobre los pilotos que representarán al equipo en 2026. La presión sobre Andrea Kimi Antonelli no para de crecer y el joven italiano vivió un fin de semana en Zandvoort que preferiría olvidar.

No obstante, todo indica que volveremos a ver a Antonelli junto a Russell en los Silver Arrows para la próxima temporada. Thomas Maher, de PlanetF1, confirmó en X que, tras la carrera, Wolff afirmó que ambos pilotos continuarán en su escudería en 2026. Se espera un anuncio oficial próximamente.