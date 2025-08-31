close global

﻿
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Antonelli TRAICIONA a Ferrari

Antonelli TRAICIONA a Ferrari

Nazario Assad De León
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Andrea Kimi Antonelli ha traicionado de manera severa a su país, ya que ha lanzado por la borda la gran carrera de Ferrari en el Gran Premio de Países Bajos.

Antonelli generó el segundo auto de seguridad en la carrera de hoy en Zandvoort, ya que, mientras se proponía realizar una maniobra de carrera teniendo cerca de él a Charles Leclerc, no pudo mantener el balance del auto e hizo contacto con el Ferrari del monaguesco.

Eso acabó de inmediato con la carrera de Charles y además le generó una sanción de diez segundos y esa distracción le generó después otra sanción de cinco segundos al cometer exceso de velocidad dentro del pit lane.

Con esos quince segundos de sanción, además de acabar con las aspiraciones de puntos para Ferrari, su carrera también se vio fulminada, ya que cayó del sexto lugar de la carrera al decimo sexto lugar, fuera de puntos.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?

