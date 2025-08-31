Golpe PSICOLÓGICO para Hamilton tras un fin de semana dramático
El Gran Premio de Holanda se ha convertido una vez más en una carrera que Lewis Hamilton desearía borrar de la memoria.
El siete veces campeón del mundo perdió el control en la segunda parte, en condiciones de lluvia, y se deslizó fuera de pista al caer sobre el asfalto. A pesar de que parecía estar recuperándose, sufrió una temprana retirada en una temporada que se torna cada vez más complicada.
Tras la carrera, Hamilton trató de analizar la situación con serenidad, aunque su decepción era palpable. "¿Cómo me siento? Estoy bien, mentalmente todo en orden", declaró a GPFans.
"Sentía mucho optimismo, había avanzado y estaba en condiciones de adelantar. Es duro obtener un resultado así después de tanto esfuerzo. He competido tanto tiempo que este tipo de momentos se cuentan con los dedos de una mano; es algo realmente triste."
Dramática jornada para el equipo italiano
El piloto británico hizo hincapié en su pesar por lo que sufrió el equipo. "Yo estoy bien, pero me duele ver la situación del conjunto".
"Hoy teníamos claras oportunidades de sumar puntos. Sentía que teníamos la velocidad y que podíamos salir disparados", agregó.
"Esperaba progresar en esta carrera, y de repente ocurrió esto..." Mientras tanto, para Hamilton la frustración sigue siendo palpable.
Aun habiendo conquistado siete títulos mundiales, este año parece borrar esos logros, estando marcado por errores y desilusiones.
