Andrea Kimi Antonelli compartió su excusa luego de un nuevo fracaso con Mercedes en la clasificación del GP de Países Bajos.

El piloto apareció frente a los micrófonos de los medios y explicó qué fue lo que lo afectó en Zandvoort este sábado: "Había muchas ráfagas en la clasificación. El viento cambiaba bastante y era muy fácil que me atraparan.

"En mi vuelta, frené un poco tarde en la última chicana y bloqueé un poco, y ahí perdí la Q3. Cuando hice la vuelta [con poco combustible] después de la tanda larga, estaba muy lejos del potencial de agarre, pero es simplemente porque es muy diferente.

"La velocidad en curva es muy diferente, es difícil. Creo que con una FP1 limpia, podría haber sido un fin de semana diferente, pero lo intentamos. La salida de pista en la Q1 realmente comprometió el resto del fin de semana y me encontré siempre persiguiendo, y me perdí muchas vueltas individuales, así que eso no ayudó", finalizó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos previo al GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

