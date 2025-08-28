Las palabras que Antonelli más deseaba escuchar desde Mercedes

George Russell se ha abierto sobre la situación en Mercedes tras la partida de Lewis Hamilton, reconociendo la profunda transformación que ha sufrido el equipo de Fórmula 1.

Durante su etapa en Mercedes, Hamilton se consolidó como una figura clave, contribuyendo a la conquista de ocho títulos de constructores y seis campeonatos de pilotos.

Sin embargo, tras la modificación de las normas en 2022, el rendimiento del equipo decayó y Hamilton comenzó a sentirse desubicado, especialmente cuando su compañero Russell empezó a superarlo en rendimiento.

En 2025, Hamilton protagonizó un sorprendente cambio a Ferrari. Russell ha compartido que el ambiente en Mercedes se ha renovado de forma positiva sin su presencia, permitiendo al equipo comenzar una nueva etapa.

"Sin duda, se percibe un ambiente distinto en el equipo, pero al final lo que realmente importa es el rendimiento", comentó el piloto británico a Motorsport.com.

"Empezamos la temporada de manera espectacular, aunque recientemente atravesamos una racha complicada. Confío en que pronto recuperemos nuestro nivel, ya que todo cambio en una organización tiene sus ventajas y desventajas. Creo que este cambio ha beneficiado a Lewis y, al mismo tiempo, nos ha dado una oportunidad de reinvención. A veces es necesario romper el molde para encontrar el camino de vuelta al éxito."

George Russell ha emergido como líder en Mercedes en 2025

¿Puede Mercedes volver a luchar por el campeonato?

Russell ha sido el único piloto, aparte de Max Verstappen y los McLaren, en lograr una victoria en un Gran Premio durante 2025, después de un inicio de temporada espectacular.

El británico aún no ha firmado un nuevo contrato con Mercedes para la próxima temporada, en la que se espera que las Flechas Plateadas dominen las nuevas regulaciones de motores, al igual que lo hicieron en 2014, año clave que despegó el éxito dominante de Hamilton.

Podría resultar impactante para Hamilton ver a su antiguo equipo volver a la cima, especialmente si Ferrari no logra dar la talla en 2026.

Las actuales dificultades de Hamilton en la Fórmula 1 han alimentado rumores sobre un posible retiro, en caso de no conseguir competitividad con el coche de 2026, tras una serie de entrevistas posteriores a la carrera en Hungría que despertaron preocupación.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!