Mercedes revela TODA LA VERDAD sobre la crisis de Kimi Antonelli
Mercedes ha hablado abiertamente sobre la crisis que vive Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Toto Wolff, en una entrevista con Formula.Hu, se pronunció sobre los problemas que ha tenido el corredor italiano: "Un joven de 18 años nunca ha debutado en un coche capaz de ganar carreras.
"Ya sabes, dije desde el principio que habría días y fines de semana en los que nos volveríamos locos, pero también habría momentos de alegría. Eso es exactamente lo que pasa.
"Aprende, se desarrolla, a veces comete errores, pero al mismo tiempo es rapidísimo. El proyecto de desarrollo de Kimi Antonelli va exactamente según lo previsto. Creo que no hay duda de su talento.
"Es un jovencísimo piloto, pero estos coches son muy complejos. El manejo de los neumáticos es diferente y en los últimos dos o tres meses no les hemos dado a él ni a George una base sólida en la que pudieran confiar.
"Eso probablemente fue difícil para ambos pilotos. George probablemente pudo salir airoso de la situación en algunas ocasiones gracias a su experiencia", señaló el jefe de equipo.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
