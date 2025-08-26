¡CONTUNDENTE! Mercedes señala el gran error que Ferrari estuvo cerca de cometer

Ferrari ha dejado atrás los rumores sobre el futuro de Fred Vasseur como director del equipo, al darle un nuevo contrato plurianual.

La decisión cuenta con el total apoyo de Toto Wolff, quien asegura que cualquier otra alternativa habría sido “realmente tonta”.

Las especulaciones sobre el papel de Vasseur surgieron después de que McLaren demostrara ser la fuerza dominante en la lucha por los títulos este año. A pesar de los desafíos, Ferrari decidió apostar por él, una jugada que Wolff califica de muy acertada.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, comentó: “Cualquier otra elección habría sido realmente tonta. Conozco a Fred desde nuestros veinte años y sé lo valioso que es en el mundo del automovilismo, gracias a su visión emprendedora y su determinación.”

Golpe de Suerte

Wolff resaltó lo fundamental que es la constancia en un equipo. “Tener a alguien como Fred es un auténtico acierto y no hay que olvidar que en la F1 se necesita tiempo para construir un proyecto exitoso”, afirmó, subrayando el valor de una colaboración a largo plazo.

El presidente de Ferrari, John Elkann, comparte esta visión y elogió la labor de Vasseur, considerándola esencial para el futuro del equipo. La renovación de Vasseur ha recibido una cálida acogida por parte de los pilotos.

Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc expresaron su satisfacción con la continuidad en el equipo, elemento clave para aspirar a nuevos éxitos. Con 10 carreras restantes, Ferrari aspira a mantener la segunda posición en el campeonato de constructores.

