19 cosas que NO sabías sobre Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, el joven prodigio italiano del automovilismo, cumple sus 19 años de edad, primero que festeja como piloto de Fórmula 1.

Antonelli es conocido por su ascenso meteórico en la Fórmula 1 con Mercedes, pero hay muchos detalles menos difundidos sobre su vida y carrera que revelan su personalidad y trayectoria única.

Después de una temporada donde ha podido romper récord y ha demostrado que tiene un talento natural al volante, vale la pena recordar algunos detalles de su vida aprovechando su cumpleaños.

A continuación, en GPFans te presentamos 19 datos curiosos y no tan conocidos sobre él:

1. Su segundo nombre, "Kimi", no fue inspirado en el piloto finlandés Kimi Räikkönen, sino que fue sugerido por un amigo de la familia, Enrico Bertaggia, y tiene origen judío, significando "elevado por Yahvé".

2. Su padre, Marco Antonelli, inicialmente quería que jugara al fútbol, pero Kimi mostró más pasión por el automovilismo desde pequeño, comenzando en el karting a los siete años.

3. En 2015, a los nueve años, ganó el Easykart International Grand Final partiendo desde la posición 22 en la parrilla, demostrando una remontada impresionante en sus inicios.

4. En 2020, durante el Campeonato Mundial de Karting, sufrió un accidente en condiciones de lluvia que le causó una fractura en la tibia izquierda y el metatarso, obligándolo a retirarse de la final.

5. En 2021, intentó convertirse en el campeón mundial más joven de la categoría KZ de karting con cambio de marchas, liderando la clasificación pero terminando en el puesto 15.

6. Ganó la medalla de oro en la Copa F4 de los Juegos Mundiales de Motorsport FIA 2022 representando a Italia, a pesar de competir con una muñeca izquierda rota, y recibió una beca de 10.000 euros por su victoria.

7. Dedicó su título en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional 2023 al fallecido piloto Dilano van 't Hoff, y fue votado como piloto de la temporada por los jefes de equipo.

8. En su debut en autos deportivos, ganó la primera carrera del Campeonato Italiano GT3 2023 con AKM Motorsport, logrando la pole y la victoria.

9. Idoliza a Ayrton Senna y eligió el número 12 para la Fórmula 1 inspirado en él, usándolo en sus temporadas ganadoras de 2022 y 2023.

10. Aprobó su examen de conducir solo seis semanas antes de debutar en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2025, a los 18 años.

11. No puede recordar nada de la década de 2000, ya que nació en 2006, lo que lo convierte potencialmente en el primer piloto de F1 sin recuerdos de esa era.

12.Disfruta de parques temáticos y salidas a discotecas con su compañero George Russell, revelando un lado divertido fuera de las pistas.

13. Considera Imola como su verdadero circuito local, ya que está a solo 20-25 minutos de su casa en Bologna, más cerca que Monza.

14. Equilibra su carrera en F1 con estudios escolares, algo que su madre valora mucho, aunque odia las matemáticas, que le dan "una sensación terrible".

15. Su primera visita al paddock de F1 fue en 2014 durante el GP de Alemania en Hockenheim, "colándose" gracias a su padre, que estaba con un equipo Porsche.

16. Enseñó italiano básico a sus amigos Conrad Laursen y Charlie Wurz en un video divertido, mostrando su lado pedagógico y cultural.

17. Ganó el Supercorso Federale de la ACI en noviembre de 2021, un logro temprano en su transición a monoplazas que pocos destacan.

18. A los 10 años, condujo un Lamborghini con su padre, y este último expresó que preferiría que Kimi hubiera permanecido en F2 antes de subir a F1.

19. Es el primer medallista de los Juegos Mundiales de Motorsport FIA en llegar a la F1, y lo hizo con una mano rota, destacando su resiliencia

